Minacce | calci alle stampelle e bottigliate in faccia contro un coetaneo | ancora guai per il trapper Elia 17 Baby

(Di mercoledì 7 giugno 2023)problemi con la giustizia per17, all’anagrafeDi Genova, il 26enne accusato di aver accoltellatospFabio Piu, un 35enne di Sassari, nella notte del 14 agosto 2022, sulla spiaggia di Marinella, vicino Olbia, in Sardegna. Questa volta Di Genova è accusato dalla procura di Roma di lesioni eassieme a un suo, Gabriele Monteleone, per aver minacciato, preso a bottiglie ine tiratoun altro suo, Filippo Fratini. L’episodio risale al 2017, quando ile Fratini si trovavano all’Art Cafè, un locale a Villa Borghese a Roma. Fratini all’epoca aveva una gamba ingessata, ...

tirati alle stampelle di un ragazzo con la gamba ingessata, con tanto di bottigliata sul volto. Tutto per gelosia. Il trapper Elia 17 Baby , all'anagrafe Elia di Genova , torna sotto la ...Parlava delle 'stecche' sul volto sferrate alle vittime, deie dei pugni. 'Ho caricato una ... 'Stai zitto, altrimenti entro dentro e vedi cosa ti faccio', una delle altrenei confronti ...... mediante violenza e, - come scritto sul capo d'imputazione - compiva atti idonei diretti ... un gruppo di ragazzi lo circondarono e lo massacrarono a suon di pugni e. Lopetti non riuscì a ...

Minacce, calci alle stampelle e bottigliate in faccia contro un ... Open

Pugni, calci, umiliazioni e "sadiche torture" con l'utilizzo dello spray al peperoncino. Poi i racconti divertiti al telefono, le parole di vanto con la fidanzata dei pestaggi in Questura. Sono alcuni ...Dopo l'annuncio della Juve di voler lasciare la Superlega, A22 ha annunciato di voler portare la UEFA in tribunale ...