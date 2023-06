(Di mercoledì 7 giugno 2023) commenta Siamo anella zona della Montagnetta nel giugno del 2017. Sono le 2.00 di notte quando un uomo dopo una serata di festa decide da bravo cittadino di recarsi a unpubblico per ...

Milano, il bagno chimico si ribalta mentre è all'interno: perde la causa, pagherà 9mila euro al Comune TGCOM

L'uomo era stato aggredito da un vandalo mentre utilizzava il wc. L'utilizzatore era stato risarcito in primo grado, ma ora dovrà ripagare la cifra ottenuta in precedenza ...L'uomo era stata preso di mira dai teppisti dopo una festa: aveva chiesto un risarcimento al Comune, ma in appello è stato condannato a pagare 9.043 euro a Palazzo Marino ...