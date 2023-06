Milano-Cortina 2026 | la Valle d’Aosta si candida per gli allenamenti

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante il ricevimento a Palazzo regionale con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nell’ambito dell’eventonelle scuole, avrebbe toccato diversi tasti concernenti la partecipazione della regione alle Olimpiadi. Durante l’incontro è stato concordato che saranno indicate strutture, infrastrutture ed alberghi valdostani che potranno essere inseriti nella lista internazionale per glie gli eventi pre-Olimpiadi. Testolin ha dichiarato: “Siamo sempre interessati a ospitare grandi eventi sportivi. E’ per noi motivo di orgoglio rilanciare la nostra disponibilità a collaborare e ad essere di corollario alle Olimpiadi di, soprattutto per quanto ...

... non solo di questi presunti costi potrebbe farsi carico l'Austria, ma soprattutto che i contatti con l'organizzazione dei giochi invernali di2026 sarebbero avvenuti solo nell'ultimo ...Come potete immaginare, al Coni stiamo lavorando incessantemente per far sì che tutto sia perfetto per le Olimpiadi di2006. Nella prossima settimana vedremo qui impegnati tanti ...Come potete immaginare, al Coni stiamo lavorando incessantemente per far sì che tutto sia perfetto per le Olimpiadi di2006. Nella prossima settimana vedremo qui impegnati tanti ...

Milano-Cortina, Education Gen26 fa tappa a Courmayeur Agenzia ANSA

La 56ª edizione dello storico torneo è in programma dal prossimo 10 giugno sui campi in terra rossa del Club Ambrosiano ...Il legame che una città con una chiara vocazione cosmopolita come Milano ha con il tennis - sport che è sinonimo di internazionalità - è da sempre molto ...