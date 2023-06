Milan | Theo Hernandez saluta Maldini | «Triste dover dire addio a qualcuno che si è fidato di me»

(Di mercoledì 7 giugno 2023), giocatore del, hato Paolosui propri profili social ufficiali. Ecco le sue dichiarazioni, giocatore del, hato Paolosui propri profili social ufficiali. PAROLE – «che si èdi me e mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. Ti auguro il meglio e che la vita ci riporti insieme #Sempre@paolo».

Invece, è ora in forse persino la permanenza di Sandro Tonali eHernandez, entrambi fortemente ... I loro compiti saranno esercitati dall'AD Giorgio Furlani, che seguirà il calciomercato del, ...... che ha mostrato nelle stories la foto del suo arrivo in rossonero, proprio accanto a Maldini, Massara e all'ex amministratore delegato Gazidis, con la scritta 'Sempre' sovrastata da un piccolo ......a Ibiza Maldini convinsea trasferirsi a Milano. Il giocatore era molto vicino al Bayer Leverkusen, la trattativa era ai dettagli finali e mancava davvero poco per chiuderla. La tentazione...

Vari sono i calciatori, oltre che i tifosi, scossi dall'addio di Maldini in casa Milan. Ecco il saluto di Theo Hernandez sui social!Il rammarico del fuoriclasse milanista Theo Hernandez per l'addio ai rossoneri di Paolo Maldini, il cui incarico di capo dell'area tecnica è stato terminato ...