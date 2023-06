Milan | Theo Hernández saluta Maldini | “Che la vita ci riporti insieme”

(Di mercoledì 7 giugno 2023), difensore del, hato su 'Instagram' Paolo, licenziato ieri dal club. Lo ha portato in rossonero nel 2019

Andò a Ibiza a trattare e a convincereHernandez a vestire la maglia del. Con l'aiuto di Furlani ha chiuso l'importantissima trattativa per il rinnovo di Leao . Con Frederic Massara e ...Non ci ho messo molto a decidere", perHernández. "Ho scelto ildopo aver parlato con Maldini", spiegava Mike Maignan. "Quando ilnon era competitivo, a parer mio, c'era una persona ...Moncada al: da Kalulu aHernandez e Maignan, il lavoro a stretto contatto con Maldini - Massara Poi, nel dicembre 2018 passa altargato Elliott e diventa capo dell'area scouting. In ...

Theo e il messaggio per Brahim: “Fratello dentro e fuori dal campo” Milan News

L'esterno rossonero su Instagram: "Mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. Ti auguro il meglio e che la vita ci riporti i ...Dopo altri suoi compagni di squadra, anche Theo Hernandez ha voluto dedicare un messaggio su Instagram a Paolo Maldini all'indomani del suo addio al Milan: "Triste dover dire addio a ...