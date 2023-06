Milan | Theo Hernandez e Leao contro il licenziamento di Maldini | “Una persona esemplare”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Due messaggi di addio che sanno anche di presa di posizionela mossa della società:e Rafa, due pilastri deldi Stefano Pioli, si schierano dalla parte di Paolo. E fanno capire di non aver gradito la decisione della società di licenziare in tronco un simbolo rossonero, che ha guidato il club fuori da stagioni paludose fino alla conquista dello scudetto.deve tutto a, che lo portò ao dando una svolta alla sua carriera: “Triste dover dire addio a qualcuno che si è fidato di me e mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. Ti auguro il meglio e che la vita ci riporti insieme“, ha scritto il terzino francese sui suoi social, mettendo anche ...

Due messaggi di addio che sanno anche di presa di posizione contro la mossa della società:Hernandez e Rafa Leao, due pilastri deldi Stefano Pioli , si schierano dalla parte di Paolo Maldini . E fanno capire di non aver gradito la decisione della società di licenziare in tronco ...Invece, è ora in forse persino la permanenza di Sandro Tonali eHernandez, entrambi fortemente ... I loro compiti saranno esercitati dall'AD Giorgio Furlani, che seguirà il calciomercato del, ...... che ha mostrato nelle stories la foto del suo arrivo in rossonero, proprio accanto a Maldini, Massara e all'ex amministratore delegato Gazidis, con la scritta 'Sempre' sovrastata da un piccolo ...