Milan-Maldini | tutti i motivi dei divorzio | c’entra anche Pioli

Alzi la mano chi se lo sarebbe aspettato. L'addio di Paoloal, separazione non consensuale, era questione quantomeno intricata da vaticinare, almeno fino ad una manciata di settimane fa. E invece, oggi, RedBird ha recapitato il benservito ...... PaoloIl giorno dopo l'ufficialità dell'addio dial, ci sono ancora troppe domande rimaste senza risposta. Ds e proprietà avevano da tempo visioni diverse, ma la speranza di ..."Gerry, mi raccomando, rispetta la storia del". Paolonon ha mai mancato di ripeterlo a Gerry Cardinale, manager degli sport professionistici americani. Repubblica scrive che Eppure il ...

Milan, Maignan terrorizza i tifosi con una foto: va via Liberoquotidiano.it

"Maldini via dal Milan, Pioli in bilico. Perplessi i giocatori" scrive La Verità in prima pagina quest'oggi. Ieri l'ufficialità della separazione con ...In queste ore molto difficili per tutto il mondo Milan ci mette la faccia l’amministratore delegato Giorgio Furlani. La società del Milan rompe il silenzio dopo la decisione di silurare Maldini e Mass ...