Milan | il saluto di Leao a Maldini | “Un grazie non basta”

... non bambini a cui hanno licenziato la maestra' e poi: 'Questo è un bel post diche Maldini merita in pieno, bravo Rafa e cosi come mi sono sembrati gli altri su IG ma con quel semprei ......e la foto con Paolo Maldini e Ricky Massara Sandro Tonali saluta Maldini e Massara con questa foto e due cuori (rosso e nero) (Instagram sandrotonali), Adli saluta Paolo Maldini Ildel ...Prima ila Maldini e Massara , poi la spiegazione di quello che vuole essere il nuovosenza più i due dirigenti che lo hanno riportato in Champions e costruito verso la conquista dello scudetto. L'...

Milan, in programma un incontro con Luis Campos del Psg ... Le idee della società parigina che vuole collaborare con quella rossonera A Parigi sono pronti a salutare l’allenatore Christophe Galtier.Ha seguito da molto vicino le recenti situazioni societarie del Milan legate al futuro di Maldini. Dopo essersi mostrato sui social tra emoticon del silenzio e stories Instagram mentre si "tappava" la ...