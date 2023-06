Milan | Diaz saluta | torna al Real Pulisic - Thuram idee d' attacco

Come annunciato il Madrid ha deciso: tratterràuna volta rientrato dal prestito biennale al. E non è tutto: gli rinnoverà il contratto fino all'estate del 2027. È considerato il pezzo ...Brahimsaluterà il. Come riporta 'Marca', il numero 10 rossonero tornerà al Real Madrid dopo tre stagioni e rinnoverà con i campioni d'Europa in carica il contratto fino al 2027. I blancos hanno ...Brahimnon farà più parte della rosa della prossima stagione e si unirà presto al Real Madrid , club che ne detiene il cartellino. A confermare il futuro del rossonero è il quotidiano spagnolo ...

Milan, Díaz ai saluti: rinnovo ai dettagli con il Real Madrid Calciomercato.com

"Sarà un grande Milan". Così titola in apertura La Gazzetta dello Sport ... Nel frattempo, Leao e Maignan difendono l'ex dt e Diaz torna al Real. Juventus - "Supersvolta". Il club rompe con il passato ...Brahim a Madrid con rinnovo di contratto. Lo statunitense del Chelsea in scadenza nel 2024 è il nuovo obiettivo ...