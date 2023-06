Milan | ‘coach’ Pioli ne esce rafforzato | ecco perché piace a Cardinale

... con il ritorno delin Champions league e con la vittoria dello scudetto. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il......ed è stato avvistato a Casanel pomeriggio dello stesso giorno del comunicato delsulla ...è in questo momento a capo di ' un gruppo di lavoro integrato a contatto stretto con ilPioli ..."Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno delin Champions League ...saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il...

Pioli avrà un ruolo diverso nel nuovo Milan: il dettaglio nascosto nel ... Sport Fanpage