Milan | Brahim Diaz tornerà a Madrid | le ultime

...per i saluti di, che però sapeva di uscire da San Siro per l'ultima volta: lascia dopo 124 partite e 18 gol. La trequarti diventa una delle zone ad alta priorità di intervento del nuovo. ...Diaz saluterà il. Come riporta 'Marca', il numero 10 rossonero tornerà al Real Madrid dopo tre stagioni e rinnoverà con i campioni d'Europa in carica il contratto fino al 2027. I blancos ...Diaz non farà più parte della rosa della prossima stagione e si unirà presto al Real Madrid , club che ne detiene il cartellino. A confermare il futuro del rossonero è il quotidiano ...

Milan: Brahim Diaz torna al Real e rinnoverà fino al 2027 - Sportmediaset Sport Mediaset

L'addio di Maldini e Massara cambia tutto nel Milan e ora anche Stefano Pioli ha una reazione inaspettata, perché la società l'ha già avvisato ...Brahim a Madrid con rinnovo di contratto. Lo statunitense del Chelsea in scadenza nel 2024 è il nuovo obiettivo ...