Milan | anche Theo Hernandez e Maignan salutano Maldini sui social

(Di mercoledì 7 giugno 2023) A 24 ore dall’annuncio ufficiale dell’addio di Paoloal, si susseguono i messaggi di saluto da parte dei calciatori nei confronti della leggenda rossonera. Dopo Rafael Leao, altre due figure fondamentali dello spogliatoio hanno utilizzato i propri profiliper salurare. “Triste dover dire addio a qualcuno che si è fidato di me e mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono. Ti auguro il meglio e che la vita ci riporti insieme”, corredato dall’hashtag “Sempre” le parole del laterale di fascia sinistro. Qualcosa di simile lo ha postato Mike, che ha mostrato nelle stories la foto del suo arrivo in rossonero, proprio accanto a, Massara e all’ex amministratore delegato Gazidis, con la scritta “Sempre ...

LeggiGiroud e il gol da Champions contro la Juventus: doppio regalo ai tifosi delToni e Matri con più di 100 tifosi: a Milano l'evento fan token tra calcio e supereroi Boom Griezmann, ...Commenta per primo La separazione tra ile Paolo Maldini ha scosso tutto l'ambiente rossonero. La scelta della società è stato un fulmine a ciel serenoper i giocatori, molti dei quali deluso dall'allontanamento del dirigente. ...Massara e all'ex ad Gazidis, con la scritta "Sempre" sovrastata da un piccolo punto di domanda.Leao ha affidato a Instagram il suo pensiero per Maldini, prima con un video che mima la ...

Milan, anche LaMelo Ball a San Siro per l'addio di Ibrahimovic La Gazzetta dello Sport

Non c'è solo la Juventus su Giuntoli, a maggior ragione dopo le parole di Scanavino che ha annunciato Manna ds ...Le sfingi d'oro sono state consegnate anche a Filippo Galli (in carriera ha vinto 18 trofei con il Milan), all'ex portiere della nazionale, di Sampdoria e Inter Gianluca Pagliuca ed agli ex ciclisti ...