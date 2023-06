Mike Pence si candida per sfidare Trump e battere Biden | “Prometto giorni migliori”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) È stato il vicepresidente della scorsa amministrazione, quando Donaldera alla Casa Bianca. Ma orasiprima peril tycoon in campo repubblicano, poi perJoe, in vista delle presidenziali del 2024. “Il presidente Joee la sinistra estrema hanno indebolito l’America in patria e all’estero: noi possiamo cambiare il corso di questo Paese, ma tempi diversi hanno bisogno di leader diversi”, ha dichiarato in un video diffuso oggi in cui lancia la suatura, con un attacco diretto al presidente democratico, ed uno indiretto a Donalddi cui mette in discussione la leadership. Nel giorno del 64esimo compleanno, l’ex vice presidente – che fu oggetto di attacchi da ...

