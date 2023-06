Mihajlovic | intitolata a Sinisa la nuova sede di ADMO a Roma

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Inaugurata questa mattina aladell'Associazione Donatori Midollo Osseo (), in via...

La nuova sede legale nazionale e del Lazio di ADMO (Associazioni donatori midollo osseo) saràa Sinisa, ex difensore di Roma e Lazio scomparso lo scorso dicembre dopo una lunga battaglia contro una forma di leucemia aggressiva La cerimonia si terrà nella giornata di oggi ...Si terrà mercoledì 7 giugno alle ore 11:30 la cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova sede legale di ADMO Nazionale e ADMO Lazioa Sinisa, in via di Vigna Fabbri 9 - 9 A, alla presenza delle autorità, delle istituzioni del territorio e della moglie di Sinisa, Arianna. Già nel febbraio scorso, in ...La nuova sede legale nazionale e del Lazio di ADMO (Associazioni donatori midollo osseo) saràa Sinisa, ex difensore di Roma e Lazio scomparso lo scorso dicembre dopo una lunga battaglia contro una forma di leucemia aggressiva La cerimonia si terrà nella giornata di oggi ...

