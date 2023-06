Migranti | Metsola | «La Ue deve dare delle risposte Per molti europei è il problema primario»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dalla riforma del diritto d?asilo alle nuove politiche per il clima, dall?attuazione del Pnrr alla stretta anti-corruzione, in Europa «abbiamo sfide imponenti, ma sono...

Gli estremismi, invece, danno risposte semplici a domande complesse" conclude. Al nono piano del bâtiment Paul - Henri Spaak di Bruxelles - tra un album di foto del Porto Grande di Malta e una tela commemorativa di Solidarno - ,ha parlato con Il Messaggero di ...

ROMA - "Per troppo tempo abbiamo smesso di parlare agli elettori che abbiamo ritenuto erroneamente non essere 'nostri', immaginando che, così facendo, potessimo fermare l'ascesa degli estremismi. Vogl ...Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Ci sono molti europei per cui la migrazione è il tema numero uno. A loro dobbiamo dare delle risposte”. A dichiararlo, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, è la presidente d ...