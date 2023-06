Michelle Hunziker in costume sulla neve si fa congelare le ciapet a -6° | FOTO

è tornata a conquistare i fan dei social con un seducente scatto in costume da bagno e in montagna.è stata scelta come testimonial per una campagna per promuovere ...da togliere il fiato. La conduttrice di Striscia la Notizia, a giugno iniziato, indossa il bikini. Non in spiaggia però. Con meno 6 gradi e in vetta su uno dei ghiacciai più belli d'...è in Svizzera dove ha voluto provare l'ebrezza di sfidare ghiaccio e freddo posando in costume da bagno sulla neve . Le foto sono state condivise sul suo profilo Instagram e hanno ...

La conduttrice ha raccontato come un episodio avvenuto quando aveva ‘l’età di Cristo’ e le ha cambiato la vita Ha incontrato un personal trainer e da lì il suo percorso ha avuto una svolta Michelle ...Un fisico da fare invidia alle 20enni, la 46enne (e nonna) Michelle Hunziker si (ri)conferma una delle donne dello spettacolo più in forma anche per il 2023. D'altronde ...