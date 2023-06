Michelle Hunziker in costume sulla neve lancia la “challenge” dell’estate | “L’ebrezza di farmi congelate le ciapet”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “#Costumatainvetta”. È questo l’hashtag scelto daperre la sua, la sfida. Quale? Immortalarsi in, appunto, mentre si è tra lain montagna e “taggarla”. Un po’ come ha fatto lei, che per prima si è fatta ritrarre nelle scorse orevetta del Jungfraujoch, il passo situato fra le montagne Mönch e Jungfrau nelle Alpi bernesi in Svizzera, al confine fra i cantoni di Berna e Vallese, con indosso solo unintero rosso nonostante i -6 gradi che si registravano lassù, a quota 3463 metri d’altitudine. “Ho sempre voluto provare l‘ebrezza dicongelare lead alta quota a -6 gradi e adesso vi lancio la sfida! Taggatemi con ...

"Non riesco a non pensare a Giulia e alla sua famiglia", queste le parole del video messaggio lanciato dasui social per commentare il brutale omicidio di Giulia Tramontano . La modella e showgirl, sempre attiva per combattere la violenza contro le donne e il femminicidio , si è affidata ...Un fisico da fare invidia alle 20enni, la 46enne (e nonna)si (ri)conferma una delle donne dello spettacolo più in forma anche per il 2023. D'altronde al memorabile 'volto' Roberta le physique du rôle non è mai mancato. E l'ultima foto ......ha raccontato come un episodio avvenuto quando aveva 'l'età di Cristo' e le ha cambiato la vita Ha incontrato un personal trainer e da lì il suo percorso ha avuto una svoltaha 46 ...

Michelle Hunziker in costume sulla neve lancia la “challenge” dell’estate:… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...La conduttrice nonna di Cesare Augusto rivela: “Il vero investimento è invecchiare in salute” Posa per uno shooting con addosso un outfit da mare pur trovandosi sul ghiacciaio: “Ragazzi, lancio l’hash ...