Michael Caine a 90 anni debutta come scrittore | e strizza l’occhio al cinema optando per un thriller

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Divo suo malgrado e nonostante flemma britca e riservatezza proverbiale,– due Oscar in libreria e una miriade di interpretazioni di successo che hanno accreditato una sola, inconfondibile maschera: la sua – alla veneranda età di 90ha trovato il gusto e la voglia di mettersi in gioco. Di sfidare il suo talento artistico ancora una volta, ma in questa occasione fuori dal set. L’attore torna sotto i riflettori, ma da dietro le quinte. E rivela di essersi cimentato con la scrittura, firmando Deadly Game (“Gioco mortale”), che uscirà il 23 novembre 2023 dall’editore Hodder & Stoughton nel Regno Unito, e per i tipi di Mobius negli Stati Uniti.al debuttodiIl plot narrativo ...

L'attore, uno dei volti più noti del cinema britannico, esordisce a 90 anni come scrittore di thriller. Il due volte premio Oscar firma Deadly Game (Gioco mortale), che uscirà il 23 novembre 2023

