“Mia sorella ha scongelato gli avanzi del mio buffet di nozze e li ha serviti al suo matrimonio | otto mesi dopo Era tutto secco | ho detto agli invitati di non mangiarlo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Se cercare di contenere ed evitare gli sprechi è non solo comprensibile ma assolutamente doveroso anche in occasione di grandi festeggiamenti come un, quello che ha fatto questa sposa è decisamente meno “etico”. Tanto che a denunciarlo è nientemeno che sua. Cosa ha fatto? Per “risparmiare una fortuna” ha pensato bene di riproporreglideldidella(colei che ha poi spifferato), scongelati. Una vicenda riprovevole che è diventata virale sui tabloid britannici e arriva, indovinate un po’, dal solito Reddit, la piattaforma che raccoglie le storie più disparate raccontate dutenti del ...