“Mi fai un autografo?” | quello che succede a Zielinski è tutto da ridere | il retroscena – VIDEO

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il centrocampista del Napoli, Piotr, ieri è stato protagonista di una grande festa in suo onore a Quarto, dove è stato svelato il murales dedicato a lui. Un omaggio che ha fatto venire i brividi a tutti i tifosi partenopei, rimasti folgorati anche dalla maglia d’epoca indossata dallo stesso numero 20 azzurro nel corso della serata. Non è mancato un momento riservato a foto e autografi: uno di questo è stato a dir poco esilarante. Avete visto cosa è successo? Le immagini Come si può vedere dalsottostante, una tifosa del Napoli ha chiesto l’a Piotrin una maniera a dir poco insolita e divertente. Di seguito, le immagini per scoprireche è successo alla supporter partenopea, che poi ha mostrato sui social la firma di uno dei suoi beniamini.

...e spesso fuori alla Pinetina viene letteralmente accerchiato dai tifosi in cerca di uno ... A quel punto il tecnico è sbottato e ha detto stizzito: 'Basta dai,una foto, che saluto'. Una ...Lui mi chiese 'Cosa vuoi'; io risposi 'Il suo, è tutto ciò che voglio'. Lui ha detto '... Con tutto il rispetto per i giovani attori, ma alcuni tendono a pensare a credere che se tuun po'...Lui mi chiese 'Cosa vuoi'; io risposi 'Il suo, è tutto ciò che voglio'. Lui ha detto '... Con tutto il rispetto per i giovani attori, ma alcuni tendono a pensare a credere che se tuun po'...

“Mi fai un autografo”: quello che succede a Zielinski è tutto da ridere, il retroscena – ... Spazio Napoli

Ex naufraga de L’isola dei Famosi, Antonella Elia a proposito del reality ha dichiarato: “C’è passione, divertimento. La farei tutta la vita. Cosa fai di professione L’Isola dei Famosi. Io adoro ...Antonella Elia, una lunga carriera televisiva alle spalle. Il successo a Mediaset, il rilancio con i reality show e l'approdo in Rai. Oggi, a quasi 60 anni, ripercorre la sua via. Dal ...