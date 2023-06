Meteo Roma del 07-06-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023)venerdì trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità compatta con piogge sugna e Triveneto sereno sulle regioni di nord ovest al pomeriggio appesa instabilità sui settori Alpini e appenninici asciutto altrove insalata ancora qualche pioggia su Alpi Prealpi fin verso le ore notturne Al centro nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori al pomeriggio instabilità momento con temporali anche intensi tra Umbria Marche Abruzzo in serata avresti le precipitazioni sui settori interni terreno poco nuvoloso altrove al sud Al mattino c’è di coperti con deboli piogge sul Puglia Basilicata Calabria Sicilia variabile altrove al pomeriggio tempo tra Molise e Puglia campagna in Sardegna in serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori tempo in progressivo miglioramento nella notte temperature ...