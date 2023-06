Messi sceglie l'Inter Miami | il Barcellona | 'Aveva la nostra proposta | rispettiamo la sua decisione'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Lionelha deciso: non torna al, ma proseguirà la carriera all'. A seguito dell'annuncio del giocatore,...

... nonostante fosse stata presentata una proposta dal Barca, in considerazione del desiderio sia dell'FC Barcelona che di Lionel per lui ancora una volta in blaugrana. Il presidente Laporta ha ...has decided. His destination: Inter Miami Leo se va al Inter Miami - Guillem Balague (@GuillemBalague) June 7, 2023 Estratto da www.sportmediaset.it lionel5 Barcellona o Miami, Miami o Barcellona. La margherita sul ...

Lionel Messi ha deciso: non torna al Barcellona, ma proseguirà la carriera all'Inter Miami. A seguito dell'annuncio del giocatore, il club blaugrana ha diramato un comunicato: "Lunedì 5 giugno, Jorge ...Il fuoriclasse argentino ha annunciato ufficialmente dove giocherà la prossima stagione: la Pulce volerà in MLS ...