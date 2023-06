Messi rifiuta l’offerta dall’Arabia Saudita | l’argentino ha deciso la sua prossima squadra!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sembra che finalmente sia giunta la notizia sullasquadra di Leo. Né in Arabia e né Barcellona. La Pulce ha preso una scelta che ha spiazzato gran parte dei giornalisti di tutto il mondo poiché era la meno probabile. C’è la decisione sul futuro! Secondo Guillem Balague, noto giornalista di fama mondiale, Leoha finalmentedove si accaserà. Non è mai stato fin troppo vicino al ritorno al Barcellona, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e di cui è una bandiera intramontabile. Mentre vicino all’andare in Arabia, dove avrebbe ritrovato il suo “nemico di sempre” Cristiano Ronaldo, lo è stato. Ma nessuna di queste due destinazioni sarà quella finale. Lastagione la Pulce giocherà nell’Inter Miami, squadra militante nel massimo campionato americano (Major League ...