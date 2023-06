Messi | “Non torno al Barcellona | vado all’Inter Miami”

In realtà i suoi patemi per gli alluvionati erano statia tacere fin quando c'era da ...basta quanto sia meschino in sé questo atteggiamento, pura partigianeria al posto della presa in carico ...... la nuova squadra della PulceDopo l'addio al Paris Saint - Germain, per Lionelè tempo di iniziare una nuova avventura. Chiusa, dopo due stagionipositive, quella parigina per la Pulce è ...L'argentino lascia il Psg etorna al Barcellona Roma, 7 giu. Leoverso l'Inter Miami. Sono le ore decisive per definire il futuro del 35enne fuoriclasse argentino campione del mondo. Nonostante la sua prima opzione ...

Messi arriva e Miami è già impazzita, non solo nel calcio Tuttosport

Messi svela il suo futuro: "Non torno al Barcellona, andrò a giocare all'Inter Miami. Se fosse stata una questione di soldi sarei andato ...Lionel Messi rompe il silenzio e dopo l'addio al Paris Saint-Germain annuncia il suo futuro: la nuova squadra della Pulce ...