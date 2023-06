Messi | maxi offerta dall’Arabia Saudita | le cifre

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La stagione calcistica che sta per concludersi verrà ricordata per essere stata la prima dopo oltre due decenni in cui uno dei protagonisti assoluti del calcio mondiale (per molti il più grande), ossia Cristiano Ronaldo, ha disputato buona parte dell’anno giocando in un club extra europeo. Dopo aver trascorso il Mondiale in Qatar da gregario invece che da dominatore assoluto come ci aveva abituato lungo tutta la sua carriera, lo scorso dicembre il campione portoghese annunciava il passaggio dal Manchester United (con cui la seconda esperienza della sua vita stava andando tutt’altro che bene, a suon di panchine e prestazioni opache) alla squadradell’Al Nassr. A convincere CR7 a trasferirsi in Medio Oriente devono essere stati soprattutto i 200 milioni di euro di stipendio che il club ha inserito nel suo contratto d’ingaggio, con una durata prevista di 2 anni e ...