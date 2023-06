Messi | l’ironia social dell’Inter Miami contro i media

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’Internon ha ancora dato la comunicazione ufficiale su, ma intanto si toglie alcuni sassolini suiIn attesa del comunicato ufficiale dell’arrivo di Lionel, l’Intersi prepara togliendosi alcuni sassolini, a loro vedere colpevoli di aver sottovalutato la loro offerta. pic.twitter.com/pgu2mE7zlY — InterCF (@InterCF) June 7, 2023 L’Equipe, The Athletic, Sport, ESPN; Fabrizio Romano, questi alcuni deiriportati nel tweet che anticipa l’arrivo dell’argentino in MLS

Da lì, via a una breve intervista di sorrisi,e ... poi, gli ricorda che entrambi si sono sposati lo stesso giorno e anche'... Ci siamod'accordo sull'ultima puntata perché lo vado a ...... ma'obiettivo comune è catturare momenti autentici e non... La capacità di utilizzare la luce naturale, di comporre'... Le sue fotografie, spesso piene di umorismo e, mettono in luce gli ...Conche ci contraddistingue ringraziamo Pro vita per ...da sempre il momento in cui la comunità Lgbtq+ si mostra con tutto'...'ennesimo segnale di diritti civilisotto attacco". "La ...