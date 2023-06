Messi-Inter Miami | affare vicino alla chiusura!

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Né Barcellona e né Al Hilal,fine il futuro di Lionesarà con la maglia dell’. Dopo due anni al di sotto delle aspettative con il PSG, il fuoriclasse argentino ha scelto di intraprendere quella che sarà molto probabilmente, l’ultima avventura della sua carriera. La Pulce non tornerà al Barcellona come molti amanti del calcio speravano, né tantomeno raggiungerà i suoi ex grandi rivali Benzema e Cristiano Ronaldo in Arabia. Il Campione del Mondo è pronto a deliziare a suon di gol e giocate da urlo in MLS, nell’, ex squadra di Matuidi e Higuain, e di proprietà di David Beckam.: niente ritorno romantico al Barça Non sono ancora note le cifre chepercepirà negli ...

Adidas e Apple pedine fondamentali per portare Lionelall'Miami, grossi compensi per l'arrivo dell'argentino Come ha fatto l'Miami a convincere LionelCome spiegato da The Athletic, nell'affare un ruolo importante lo hanno avuto ...Non c'è ancora nulla di ufficiale, il contratto che legheràcon l'Miami non è stato ancora definito. Nella foto Lionelmentre alza la coppa del mondo in Qatar con la maglia dell'...... l'argentino avrebbe un accordo con l'Miami . La franchigia presieduta da David Beckham , si sarebbe assicurata le prestazioni diper, almeno, una stagione. Per definire l'affare ...

Una suite da circa 9 milioni di euro dotata di lussi e comfort tali da renderla una specie di astronave. A Miami, durante la sua esperienza in Mls, Messi vivrà in un immobile della Porsche Design ...L'annuncio ufficiale dell'arrivo di Lionel Messi all'Inter Miami di David Beckham sta tenendo in fibrillazione non solo i tifosi del club della Florida, né unicamente gli appassionati della Major Leag ...