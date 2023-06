Messi ha preso una decisione | clamoroso no al Barça | dove giocherà

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sono le ore decisive per definire il futuro di Lionel. Nonostante la sua prima opzione fosse tornare al Barcellona, ??il tempo stringe e il futuro del campione argentino, che a fine mese lascerà il Psg, non sarà in Spagna nonostante i blaugrana abbiano ricevuto ieri il benestare della Liga per il piano di Financial Fair Play. La squadra catalana non ha fatto alcuna offerta al fuoriclasse di Rosario ed è stata definitivamente accantonata la possibilità di un suo ritorno in Catalogna, secondo quanto riporta la stampa argentina. Dato questo scenario, e con la necessità di definire a breve come proseguirà la sua carriera, Leo, che il 24 giugno compirà 36 anni, ha sul tavolo le offerte dell'Inter Miami degli Stati Uniti e dell'Al Hilal dell'Arabia Saudita. In questo momento, nonostante l'offerta del calcio arabo sia imbattibile e lo renderebbe l'atleta più pagato al ...