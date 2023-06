Mes | Danti-Ferrandino Az-Iv | ' per mancata ratifica Italia paga prezzo altissimo'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "L'sta giàndo unper ladel Mes, scontando un progressivo isolamento in Europa. Siamo rimasti l'unico Paese a non mantenere l'impegno assunto, esclusivamente per motivi ideologici". Lo hanno scritto gli eurodeputati di Azione-Viva Giosie Nicola, vicepresidente di Renew Europe. "E come volevasi dimostrare - hanno continuato - la partita sul Fondo salva Stati ora si incrocia con le nomine di Bce, Bei e Ssm, dove rischiamo un forte arretramento. La discussione alla Camera il 30 giugno sul Mes, voluta dai gruppi di Azione -Viva - Renew Europe è davvero l'ultima spiaggia per Giorgia Meloni".

