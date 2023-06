Mercati ambulanti | finanziati nuovi look a diversi Comuni delle province di Latina e Frosinone

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Grazie ad un’innovativa progettualità promossa dall’Ana (associazione nazionale)-Ugl la direzione per lo sviluppo economico, attività produttive e la ricerca della Regione Lazio, attraverso un’analitica determina dirigenziale, la numero G07688, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, ha accolto 12 richieste di finanziamento presentate da altrettanti per la riqualificazione dei rispettivi. Si tratta di L'articolo Temporeale Quotidiano.

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date deidello show itinerante de 'Glidi Forte di Marmi®', è possibile consultare l'unico sito web ufficiale (...... per non dire delle licenze a privati che, dagli stabilimenti balneari agli, continuano ...Pnrr è che i 190 miliardi che l'Italia deve spendere sono inglobati in tutte le stime dei. ...Se si passa in zona di mercato appena dopo che glihanno sbaraccato e poco prima che ... neisembra che le regole sui rifiuti non esistano.

Mercato settimanale, da oltre 700 a poco meno di 400 ambulanti: «Accorpiamolo per non farlo morire» Andria News24 City

Scelto l’avvocato per opporsi al ricorso al Tar dei 17 ambulanti che sono stati trasferiti da corso Dalmazia al Lido Cluana ...Fondi – C’è anche Fondi tra i Comuni che hanno ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Lazio per il restyling dell’area mercatale di via Mola di Santa Maria.