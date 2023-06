(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Inutile perdere tempo in bicamerali o inseguire quelli del. Io di Renzi e Calenda non mi. E comunque, anche se alla fine ci stessero, non ci servirebbero: con i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... soprattutto il Pd, torna a essere come fu per breve tempo il partito dellenel sistema, ...e Bonaccini dimostrano che un'intesa politica è possibile L'intesa tra Giorgiae Stefano ...: il più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni, non... La premier ... in caso contrario, la mobilitazione unitaria proseguirà Il governo scommette sudel lavoro a ...I tunisini chiedono di avere finanziamenti e poi di partire con le'. Gli sforzi italiani, ricorda poi, sono in atto anche a livello di Unione europea per aumentare il sostegno alla ...

Meloni e le riforme: "Sul premierato pronta al referendum, non mi fido del Terzo polo" Il Foglio

Nel saggio “Sovranità limitata” (Laterza) Luciano Canfora traccia il ritratto della destra radicale del Belpaese e critica l’attuale governo per ...Il governo guidato da Giorgia Meloni conserva la sua elevata popolarità tra la popolazione. Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos, pubblicato sabato 27 maggio sul Corriere della Sera, l'esecutivo gode di u ...