Mazza | il Pride è una rassegna di volgarità che offende i cattolici | ci provino con l’Islam video

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Non usa mezzi termini Mauro, ex direttore di Rai1, intervenendo a Dimartedì sulla questione del patrocinio ritirato al Romada parte della Regione Lazio. “Io dico che il patrocinio non andava proprio dato dall’inizio. Il Gayè unadie blasfemie chemilioni diin Italia e in Europa. Perché non ci provano con? Vediamo poi come finisce…”. #dimartedi Gay, Mauro: “Unadie blasfemie, lo facciano con” https://t.co/NLKoOnoJRN — La7 (@La7tv) June 6, 2023 Parole che lasciano di stucco gli ospiti di sinistra, Marco Furfaro (Pd) e Elisabetta Piccolotti (Sinistra-Verdi), ...

Mauro Mazza: «Il Gay Pride Rassegna di volgarità e blasfemie, lo facciano con l’Islam» Corriere TV

Le parole del giornalista, ex direttore di Rai1, a «diMartedì» su La7: «Offende la fede di miliioni di italiani ed europe»