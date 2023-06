Maxi rissa tra pakistani ed egiziani al centro d' accoglienza | 11 feriti

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Unacon bastoni, calci, pugni e sediate. Undici persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera più seria, in unascoppiata traed, ieri sera poco prima delle 23, neldi'Mondo Migliore' di via dei Laghi a Rocca di Papa, in provincia...