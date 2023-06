matteo salvini annuncia la stretta | i monopattini elettrici per circolare dovranno avere

Vertice sull'alluvione a Palazzo Chigi tra il governo, con la presidente Giorgia Meloni in prima fila, insieme ai vicepremier Antonio Tajani e, e i sindaci e presidenti di Regione e delle Province colpite dal maltempo in Emilia - Romagna, Marche e Toscana. Una riunione che ha dato i suoi frutti, a partire dalla conferma del ...Il ministroha promesso un pacchetto di norme ad hoc per chi guida in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di droghe. Lo ha detto lui stesso rispondendo al question time alla Camera. Nel ...All'incontro hanno partecipato i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri Antonio Tajani e, il ministro dell'Interno,Piantedosi e il ministro per il Made in Italy, Adolfo ...

Saranno introdotti alcolock e stretta sui monopattini – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha preso parte oggi, alla Camera dei Deputati, al ...L'ordine è chiaro: blindare tutto. Il vicepremier Matteo Salvini dovrà rimangiarsi la promessa sui limiti di velocità nelle città e spiegare alle lobby vicine al suo partito l’introduzione di norme ...