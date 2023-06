Mattarella e Macron ' rapiti' dalla Gioconda del Louvre

(Di mercoledì 7 giugno 2023) su Tg. La7.it - Visita alpercon, per la mostra Napoli a Parigi. Un'occasione per ricordare che cos'è l'Europa, luogo ideale fatto di persone, valori e ...

Visita al Louvre percon, per la mostra Napoli a Parigi. Un'occasione per ricordare che cos'è l'Europa, luogo ideale fatto di persone, valori e sogni. E per dimostrare che i rapporti fra i due Paesi sono ..."I Presidenti della Repubblica italiana e francese Sergioe Emmanuel, che hanno e alimentano continuamente un legame con Napoli molto forte, hanno confermato la nostra vocazione di ...L'esposizione è stata inaugurata dal presidente della Repubblica Italiana Sergioe dall'omologo francese Emmanuel, che insieme hanno poi visitato le altre sale del museo. sat/gsl

Museo del Louvre, Mattarella inaugura con Macron la mostra "Napoli a Parigi" RaiNews

In occasione della visita del Capo di Stato italiano al Louvre, è uno dei temi di cui si è dibattuto. "Una decisione difficile", ha detto Sergio ...Così i due presidenti posano davanti alla Gioconda, da secoli rivendicata da molti italiani. Rivendicazione che comparve persino sugli spalti dello stadio olimpico di Berlino, nel 2006, quando ...