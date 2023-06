Mattarella agli studenti | “La scuola solo per ricchi non è una scuola”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 7 giugno 2023) "Care studentesse e cari, sono particolarmente lieto di essere oggi qui con voi, in questo prestigioso edificio storico in cui, oltre a costruire le fondamenta del vostro sapere, avete l’opportunità di trarre ogni giorno beneficio dall’integrazione, dal dialogo e dalla compenetrazione tra due culture: quella del vostro Paese d’origine e quella della Francia, che vi ospita. Mi fa piacere avere l’opportunità di rivolgervi un caloroso saluto e farvi i complimenti per l’impegno che dedicate allo studio della cultura e della lingua italiane, in un luogo che ben rappresenta l’amicizia e il costruttivo incontro dei nostri popoli e delle nostre culture". L'articolo .