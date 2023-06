Mattarella a Parigi dagli studenti italiani | con voi cresce l' Europa

, 07 giugno 2023 Il Presidente della Repubblica, Sergio, e il Presidente francese Macron posano per una foto davanti alla Gioconda nel corso della loro visita al Louvre.AGI/Vista - Il Presidente della Repubblica, Sergio, accompagnato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sta visitando la mostra del Louvre 'Napoli a Parigì con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.... accompagnato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha visitato la mostra del Louvre 'Napoli a' con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.e Macron ...

Mattarella inaugura la mostra "Napoli a Parigi" La Repubblica

Dice no all’ufficio della “Nato asiatica” in Giappone: lavorare con Pechino non è un tabù, a cominciare dai negoziati sull’Ucraina. Gli incontri con Scholz e ...(Agenzia Vista) Parigi, 07 giugno 2023 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente francese Macron posano per una foto davanti alla Gioconda nel corso della loro visita al ...