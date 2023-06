Massimo D' Alema indagato a Napoli | navi e armi in Colombia | scattano le perquisizioni

(Di mercoledì 7 giugno 2023), aerei,e sommergibili in, una mazzetta da 80 milioni di euro, da dividere in due parti: agli italiani e aini. Sono questi gli aspetti che la Procura dicerca di...

... anzi, no: Decio Cavallo, il mister cui il principe De Curtis vende la Fontana di Trevi È notizia di ieri cheD', in questa sua seconda vita da centralinista telefonico (nel senso che ...Una provvigione da 80 milioni di euro. Da dividere. Questo cercano gli inquirenti nell'inchiesta sulla vendita di navi e aerei militari alla Colombia che vede indagati ancheD'e Alessandro Profumo. Il reato è corruzione internazionale. E nel registro della procura di Napoli ci sono anche Giuseppe Giordo, ex direttore generale di Fincantieri, e Umberto ...L'ex premierD'e l'ex amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, sono indagati nell'inchiesta sulla vendita di navi e aerei militari alla Colombia. Con loro anche Giuseppe ...

Navi e aerei alla Colombia, D’Alema e Profumo indagati Il Sole 24 ORE

Intrigo internazionale, indagati eccellenti: vengono infatti perquisiti gli uffici dell'ex presidente del consiglio e ministro degli Esteri Massimo D'Alema e del manager di Leonardo Alessandro Profumo ...Gli otto indagati sono accusati di corruzione internazionale, perché nell'affare era coinvolta anche una nota banda criminale sudamericana ...