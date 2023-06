(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il rapper milanese, per la terza volta protagonista del Red Bull 64 Bars, parla del suo legame con la musica, della difficoltà delle relazioni e di quanto sia fondamentale, a volte, farsi aiutare. Poi ancora l'incontro con Vasco, la fantasia su Sanremo e l'istinto paterno: «Da una parte credo che sarei capace, dall'altra non penso di essere ancora pronto»

..., Salmo, ma anche rappresentanti della nuova scuola come Bresh, Geolier, Lazza, Rkomi e ... LE DATE DEL DIVINA COMMEDIA TOUR: Sabato 28 ottobre 2023 - Jesolo, Palazzo del Turismo " DATA...... guidavamo in posti dove non c'era assolutamente nulla, conpunti di riferimento. È stato ... L'ultima tappa è stata l'arrivo, sveglia alle 4:00 per guidare fino al porto di Tangeri. ...Soffierà La Veritá feat. Bnkr44 Anime Libere feat. Rkomi, Bresh Lo - fi For U Bagagli (... Palazzo del Turismo " DATASabato 04 novembre 2023 - Firenze, Mandela Forum Giovedì 09 novembre ...

Marracash, zero compromessi: «Amore, dolore e terapia» Vanity Fair Italia

Grandi nomi per il concerto di Radio Italia Live a Palermo. Ligabue, Max Pezzali, Emma, Paola&Chiara, Rocco Hunt, Marracash, Irama, Mr. Rain, Blanco, Diodato, Levante ...Nel centro diurno per minori non accompagnati a San Lorenzo è stato registrato il primo podcast, con ospite d'eccezione la popstar romana ...