Marracash | fuori il brano scritto per Red Bull 64 Bars | prodotto da thasup

L'ultima tappa è stata l'arrivo, sveglia alle 4:00 per guidare fino al porto di Tangeri. ... Arrivati al porto abbiamo capito che il motore erafase, abbiamo chiesto a un altro ...... il rischio lo riassume benein uno dei tanti feat del disco: "Tutte le sere penso al ... In passato spesso Tedua era stato accusato di andaretempo, di appoggiare rime in maniera sghemba ...Nel progetto tra i feat ci sono Rkomi, Salmo, Federica Abbate,, Guè, Bresh, Geolier, ... Nato proprio tra le mura della scuola di Amici 22, il disco (per Artist First) segna il debutto ...

Marracash, fuori il brano scritto per Red Bull 64 Bars, prodotto da ... Spettacolo.eu

'Voglio dirvi davvero grazie, sono stato travolto da un'ondata di affetto, di commozione, di emozione, che mi ha consolato, mi ha riscaldato, voglio dirvi grazie, grazie di cuore. Il nostro rapporto c ...