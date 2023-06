Maria De Filippi? Ecco con chi sostituisce Arisa | il nome è pazzesco

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Amici si rivoluziona. Il talent di Canale 5 potrebbe non vedere piùtra i suoi professori. La cantante non aveva nascosto la volontà di tornare a dedicarsi alla musica e cosìDesarebbe già corsa ai ripari. Al lavoro per la prossima edizione la conduttrice avrebbe trovato una sostituta all'altezza. Per ora non c'è nulla di ufficiale, ma solo rumors. Stando a Dagospia "Patty Pravo entrerà nel team di Amici, il programma cult diDe? La diva non conferma e non smentisce. Sarebbe comunque una scelta iconica da parte di Queen Mary…". Nicoletta Strambelli, verodell'artista, potrebbe dunque ricoprire il ruolo di professoressa di canto. Intanto, su un suo possibile ritorno, ha detto: "Amici? Sto aspettando di ...

Si tratta di Giorgia , un'interprete che non ha bisogno di presentazioni, e dei cantautori emergenti Luigi Strangis , vincitore dell'edizione 2022 del talent show Amici diDe, e Matteo ...Tra di loro c'è Lorella Cuccarini , attualmente insegnante di Amici diDe, alla quale sarebbe stato chiesto di tornare in Rai. Rai, il rifiuto di Lorella Cuccarini. Stando a quanto ...Ad esporsi sull'accaduto in maniera pubblica, ci ha pensato, però, Jessica Antonini , ex tronista e volto noto (e amato) del programma diDe. Jessica ha postato una storia Instagram in ...

Amici, Arisa verso l'addio: Maria De Filippi chiama un'altra famosa cantante Corriere dello Sport

È questa l'ultima indiscrezione legata all'opinionista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, tornata al centro dell'attenzione per delle questioni legate al suo "conto in sospeso" con il ...Dopo un anno di stop, torna l’undicesima edizione del programma tv. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul reality condotto da Filippo Bisciglia Nuovi falò di confronto e nuove storie d'amore per Tem ...