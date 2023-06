Marevivo e BAT Italia presentano a Napoli la campagna “Piccoli gesti | grandi crimini”

La campagna è stata presentata da Carmine Esposito, Delegato regione Campania di, Fabio de Petris, direttore generale diItalia, e di Vincenzo Santagada, assessore del Comune di Napoli ...I Volontari e le istituzioni insieme per combattere una piaga minacciosa per l'ambiente 'Esprimiamo la nostra sincera gratitudine aper l'organizzazione della campagna 'Piccoli gesti, ..." Esprimiamo la nostra sincera gratitudine aper l'organizzazione della campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' nella nostra città, unendosi allo sforzo di sensibilizzazione ...

Ambiente, parte da Napoli la campagna di Marevivo e Bat contro l'abbandono di mozziconi e rifiuti Corriere della Sera

Una campagna per conoscere i piccoli gesti che fanno bene all'ambiente, come evitare di gettare una cicca o un piccolo rifiuto, apparentemente innocui ma ...Parte da Napoli l’edizione 2023 di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza ...