Marco Travaglio choc su Alessandro Impagnatiello | l’annuncio spiazza tutti

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Si parla ormai da giorni dell’omicidio di Giulia Tramontano avvenuto a Senago in provincia di Milano il 27 Maggio. La giovane ragazza incinta di 7 mesi è stata uccisa dal fidanzato 30enne, ora in carcere con l’accusa di omicidio, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale. Sull’argomento ora parla, un giornalista che, per via delle sue ultime dichiarazioni, sta creando scompiglio nel mondo social. Mancano ancora gli esami dell’autopsia sul corpo della giovane per capire come sia stata assassinata ma il barman ha confessato di averla accoltellata più volte. Leggi anche: Giulia Tramontano, Rita Dalla Chiesaa “Controcorrente”: “Ma l’hai visto lui?” Leggi anche: Antonella Clerici: parole da brividi ...