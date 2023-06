Marco Pantani | 25 anni fa la vittoria del Giro La madre | “Lotterò sempre per la verità”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il 7 giugno di 25favinceva ild’Italia. Oggi, a 25di distanza, laToninacontinua a chiedere lasulla morte del figlio in un’intervista a la Repubblica. Laracconta quel: “25fa esatti Marchino mi mandava i fiori che prendeva sul podio, arrivavano qui. E poi arrivò lui, a fine, in maglia rosa”. Ma racconta anche le difficoltà nel “fare pace col ciclismo”. Di come, all’inizio, non andava a vedere le tappe al contrario del marito. Però ricorda quando 25fa era presente a Montecampione, quando quelladelmaturò in una tappa storica: “Qualcosa che ...