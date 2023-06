Mancini sull’U21 | «E’ importante che si qualifichi alle Olimpiadi»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roberto, Ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport24 riguardo i convocati dell’U21 per i prossimi Europei Roberto, Ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport24 riguardo i convocati dell’U21 per i prossimi Europei. Le sue dichiarazioni: «L’Under 21 deve qualificarsie quindi abbiamo lasciato Tonali e Scalvini, quelli che rientravano in età, agli azzurrini. E’ moltoche l’Under 21 siper le

... Miretti e Gnonto , che ormai fanno parte dell'e della ... il pupillo diche lo ha già fatto esordire con l'Italia . ... In generale le aspettative maggiori sono'argentino Buonanotte , ...In precedenza aveva diretto una gara dell'Italia, vinta ... entrambi della nazionale di, ovvero Di Lorenzo e Scalvini . ... Al 27','1 - 0 per l'Italia, Emerson mette in mezzo e Pessina ...Quindi nel giorno in cui il calcio ci ha dato una prestazione decisamente negativa siamo invece molto molto contenti dell'".'Italia di, spiega: "Credo che uno è tornato in terra ...