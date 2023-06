Mancini | «Manchester City-Inter? In una gara secca non c’è una squadra favorita»

In confronto ai pre - convocati,ha tagliato Federico Gatti , Manuel Locatelli , Mattia ...e Barella ) che saranno impegnati nella finale di Champions League il 10 giugno contro il...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Per Robertonon c'è una favorita nella finale di Champions League fra Inter eCity. Il commissario tecnico azzurro lo ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo un allenamento della Nazionale, ...D zeko and the… City, o forse è meglio dire Dzeko e ilCity, è una storia che vale la pena di raccontare. Perché si tratta di una "favola" di calcio ricca di sorrisi, gol e successi storici (la Premier del 2011 - 12, dopo 44 anni di attesa...), ...

Gol, Mancini e... Balotelli: Dzeko and The City, la storia di Edin a Manchester La Gazzetta dello Sport

Si va verso il 3-5-2. O quanto meno l'impressione è questa. Magari con la coppia di bomber Retegui-Immobile davanti e lo zoccolo nerazzurro dietro. L'Italia che giovedì 15 giugno sfiderà la Spagna a E ...Le parole del CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, in vista delle finali di Conference League e Champions League.