Mancini | ' la Nations League è un grande traguardo'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dal ritiro di Santa Margherita di Pula in Sardegna, il ct della nazionale Robertoha parlato a Sky dopo l'allenamento mattutino. In vista della sfida contro la Spagna, per la semifinale di ...

... il ct della nazionale Robertoha parlato a Sky dopo l'allenamento mattutino. In vista della sfida contro la Spagna, per la semifinale diLeague di giovedì 15, ha affrontato il tema ...L'Italia di Robertosi prepara per affrontare le prossime partite diLeague a partire da quella del 15 giugno contro la Spagna. Intanto ha parlato lo stesso ctQualche giorno in quel di Cagliari, e poi ...... Roberto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'allenamento dal ritiro di Santa Margherita di Pula in Sardegna. Giovedì 15 le semifinali diLeague contro la Spagna: " La fase ...

Nations League, i convocati: Mancini taglia Zaccagni, Locatelli e altri quattro giocatori. Ecco la lista defin ilmattino.it

Dal ritiro di Santa Margherita di Pula in Sardegna, il ct della nazionale Roberto Mancini ha parlato a Sky dopo l'allenamento mattutino. In vista della ...Roberto Mancini, ct dell'Italia, parla ai microfoni di Sky a margine del primo allenamento della Nazionale azzurra in vista della fase finale di Nations League: "È un grande ...