"Fare una lista è sempre difficile - ha confidato il ctai microfoni di Sky Sport - abbiamo fatto le scelte, purtroppo qualcuno è rimasto fuori. I ragazzi che sono qui avrebbero meritato ...Sarà una sfida fondamentale considerando la necessità, per i campioni d'Europa in, di capire ... Tornando al match con la Spagna,dovrà fare i conti con due assenze pesanti come quelle di ......nel tabellone Gold Maschile è stata la coppia Campione d'Italia U20 informata da Monti e Zoli al termine di un'avvincente finale contro due dei neo scudettati U19 in campo indoor,- ...

Mancini carica l’Italia: “Vogliamo la Nations League” Corriere dello Sport

L'allenatore e opinionista Dazn Andrea Stramaccioni è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Sarri erede di Italiano Meglio di lui ci sarebbe solo Guardiola. Mancini Se lo scegli devi seguire le sue indic ...Il ct azzurro esalta il percorso degli Azzurri e torna sulle sue scelte: “Tutti avrebbero meritato, purtroppo qualcuno è rimasto fuori” ...