Manchester City-Inter | tutto sulla finale di Champions League 2022 2023

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il grande calcio europeo chiuderà i battenti per questa stagione con ladi, che si disputerà sabato 10 giugno alle ore 21 presso l’Ataturk Stadium di Istanbul. Gli inglesi vanno a caccia del primo successo continentale, mentre per i nerazzurri cercano di ripetersi dopo l’ultimo trionfo di tredici anni fa.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi hanno la possibilità di rendere questa stagione memeorabile: dopo il trionfo in Premiere Fa Cup, la squadra di Guardiola va ora a caccia del Triplete. In questa edizione dellanon ha mai perso, ...

Sia ilsia l' Inter sanno come si vincono le finali. La differenza più grande è che la squadra di Guardiola sa come se ne perde una di Champions: ben 12 giocatori della rosa attuale erano ...Inoltre, la UEFA Foundation offrirà a due gruppi di bambini la possibilità di assistere agli allenamenti ufficiali delle due finaliste,FC e FC Internazionale Milano, il giorno prima ...Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Inter 'Si avvicina sempre di più il giorno tanto atteso: il 10 giugno l'Inter affronterà ilnella finale della UEFA Champions League. Un evento attesissimo per i tifosi nerazzurri di tutto il mondo, che raggiungeranno la città turca per sostenere la squadra nell'atto finale ...

In vista di Manchester City-Inter Guardiola ha voluto pungere la squadra nerazzurra sottolineando come la storia non conti nulla ...Oltre duemila gli iscritti all’Italian Blue Moon, un gruppo di tifosi della squadra di Guardiola che sabato affronterà l’Inter in finale di ...