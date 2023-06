Manchester City-Inter | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tutto pronto per la finale della Champions League 2022/23 tra, in programma sabato 10 giugno con fischio d’inizio alle 21 ora italiana (22 ora locale): in questo articolo riportiamo ledella sfida,e i. Teatro del 68° atto conclusivo della competizione sarà lo stadio olimpico Atatürk di Istanbul, l’impianto più grande della Turchia con una capienza di oltre 75mila posti a sedere e inaugurato nel 2002. La struttura ospita una finale di questo torneo per la seconda volta, dopo quella del 2005 tra Milan e Liverpool. Arbitro della finale 2023 è il polacco Szymon Marciniak, che in questa stagione ha diretto otto partite di Champions League, a partire dagli spareggi. È stato anche il ...

Quando ormai mancano pochi giorni alla finalissima di Champions League, tra Inter e Manchester City, che si disputerà sabato sera a Istanbul, in Turchia, sono tante le realtà dell'alto Varesotto che si stanno preparando per offrire alle proprie comunità la possibilità di vedere il match. Il bosniaco, infatti, incontrerà il Manchester City col quale ha scritto pagine importanti della sua carriera. A BT Sport, Dzeko racconta le sue sensazioni: 'Essere in finale di Champions League...'

Guardiola: "Inter, ti ho studiato bene. Ora so perché sei in finale. Ma resto ottimista" La Gazzetta dello Sport

Quella di sabato sera sarà una gara particolare per Edin Dzeko, e non solo per il fatto che si giocherà con l'Inter la possibilità di conquistare la Champions League. Il bosniaco, infatti, incontrerà ...È tutto pronto per la partita più attesa dell’anno: sabato 10 giugno, alle ore 21.00, allo stadio Atatürk di Istanbul, si sfideranno Manchester City e Inter per la conquista della Champions League, il ...